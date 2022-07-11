На Вінничині заарештували активи косметичної компанії російського олігарха на понад 2 млрд гривень

У Вінницькій області правоохоронці заарештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Олігарх володіє косметичною корпорацією в російській федерації та є членом політичної партії «Единая Россия». Сума заарештованих активів становить понад два мільярди гривень. Зокрема це:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 мільярда гривень;

вироблена продукція та сировина, вартістю понад 500 мільйонів гривень, які були на складах підприємства.

Усе це, за повідомленням СБУ, передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).