У Польщі планують створити найсильніші сухопутні війська НАТО в Європі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна має намір створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Sieci.

«Польське військо має бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякувало агресора. Кремлівські можновладці сильних не атакують — вони нападають, коли бачать слабкість. І з точки зору артилерії, і з точки зору бронетанкових сил сильнішої країни в Європі зрештою не буде. У нас будуть найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО», — зазначив Блащак.

За його словами, уже в цьому році Польща отримає перші зенітні установки Patriot, які вона замовила в 2018 році.

«Також буде батарея, ідентична британській системі ближньої дії Sky Sabre [британський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони]. Ми маємо і свої переносні зенітні ракетні комплекси «Перун», які зарекомендували себе в Україні», — додав він.