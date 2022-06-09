Президент Польщі Дуда розповів, що його країна передала Україні понад 240 танків і 100 одиниць бронетехніки

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що його країна передала Україні вже понад 240 танків. Також українські військові отримали 100 одиниць бронетехніки.

Про це він повідомив в інтервʼю Bild.

«Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я розмовляв із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброї на $2 мільярди», — сказав Дуда.

За його словами, Польща планує отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити власні запаси, але поки що цього не сталося.

«Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші моделі та модернізувати їх у майбутньому — теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми ще нічого не отримали», — зазначив він.