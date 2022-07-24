The Telegraph: премʼєр Британії Борис Джонсон планує «прощальний» візит до України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує візит до України, перед тим як піде з посади 6 вересня.

Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph.

Джонсон планує втретє приїхати до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Для Джонсона це буде своєрідний прощальний візит.

«Він справді відчуває тягар відповідальності за те, що він найбільше підтримував [Зеленського]. Він не може просто піти, не переконавшись, що світ прикриє його спину. Він сподівається побачити його знову, перш ніж піде з посади», — розповів один із соратників Джонсона.