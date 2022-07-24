ООН відхрестилася від коментаря свого аноніма щодо обстрілу Одеського порту

Міністерство закордонних справ отримало розʼяснення від керівництва ООН з приводу коментаря чиновника, який сказав The New York Times, що росія технічно не порушила угоду про експорт українського зерна, обстрілявши Одеський порт 22 липня.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що позиція анонімного коментатора не відображає позиції ООН.
Спікер МЗС назвав новину в NYT «провокаційною» та сказав, що українські дипломати одразу звернулися до керівництва ООН за розʼясненнями.
«От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно чи незумисно — питання відкрите», — зазначив Ніколенко.
- 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, а ще дві влучили в інфраструктуру порту. Там було зерно, яке готували на експорт. Ракети не влучили у сховище зерна, а поцілили по насосній станції, виникла невелика пожежа. Значних руйнувань не було, жертв також.
- 22 липня рф підписала домовленості про безпечне вивезення українського зерна морем.