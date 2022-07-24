ООН відхрестилася від коментаря свого аноніма щодо обстрілу Одеського порту

Міністерство закордонних справ отримало розʼяснення від керівництва ООН з приводу коментаря чиновника, який сказав The New York Times, що росія технічно не порушила угоду про експорт українського зерна, обстрілявши Одеський порт 22 липня.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що позиція анонімного коментатора не відображає позиції ООН.

Спікер МЗС назвав новину в NYT «провокаційною» та сказав, що українські дипломати одразу звернулися до керівництва ООН за розʼясненнями.

«От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно чи незумисно — питання відкрите», — зазначив Ніколенко.