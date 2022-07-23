Бізнесмен Геннадій Корбан досі перебуває в транзитній зоні на кордоні з Польщею

Бізнесмен і глава оборонного штабу міста Дніпро Геннадій Корбан, якого 22 липня не пустили в Україну через «припинення громадянства», наразі перебуває в транзитній зоні на кордоні з Польщею.

Про це він розповів 23 липня в коментарі «Бабелю».

Корбан розповів, що «додому шлях закритий». Йому відмовили у всіх клопотаннях і не викликали міграційну службу — через воєнний стан. Далі бізнесмен сподівається вʼїхати в Польщу за тимчасовим дозволом.