Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда

Литва відновила транзит підсанкційних товарів із території росії до Калінінградської області. Там отримали розʼяснення Єврокомісії.
Про це пише LRT.
Єврокомісія надіслала ці розʼяснення 20 липня. У них чітко вказано, що транзит дозволено лише залізничним транспортом, тоді як автомобільні перевезення лишаються під забороною.
«Згідно з відповідною постановою Ради ЄС і директивами ЄС, а також розʼясненнями компетентних органів, відповідно до умов посилення транзитного контролю товарів, передбачених у директивах ЄС, LTG Cargo відновить такі перевезення відсьогодні, тобто 22 липня. Вони здійснюватимуться з дотриманням умов посилого транзитного контролю товарів, передбачених директивами ЄС», — зазначили у вантажному підприємстві литовської залізниці.
Транзит товарів, на які накладені санкції, буде дозволено лише в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком чи схемою торгівлі та не оминають обмеження.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона стосується вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- 13 липня в Європейському Союзі погодили основні умови відновлення російського транзиту до Калінінградської області. Там підкреслили, що санкції ЄС поширюються на транзит автотранспортом — отже перевозити товари до Калінінграду вантажівками буде їх порушенням. Водночас росіяни мають право й надалі возити товари до Калінінградської області залізницею. Однак це контролюватимуть країни, через які відбувається транзит. Крім цього, транзит товарів військового та подвійного призначення буде заборонений.