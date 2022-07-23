Анулювання ліцензій телеканалів Ахметова: сервіс OLL.TV припинив свою роботу

Платформа OLL.TV, що входить до «Медіа Групи Україна» бізнесмена Ріната Ахметова, припинила свою роботу — з 23:00 22 липня сервіс зупинив трансляцію каналів і надання послуг абонентам.
Директорка з комунікацій компанії Ахметова SCM Наталія Ємченко заявила, що OLL.TV припинив роботу у зв’язку із введенням в дію «дискримінаційного закона «Про олігархів».
Компанія «Укртелеком» повідомила, що вимушена припинити надання послуги Інтерактивне телебачення, яка технологічно базується на OLL.TV («Інтерактивне TV» та «TV Бізнес»).
«Таким чином, тарифікація послуги Інтерактивне телебачення та оренди обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображений в рахунках за липень. Перепрошуємо за незручності. Команда «Укртелекому» вже працює над пошуком нового сучасного сервісу телебачення для вас», — сказано у заяві.
OLL.TV надавав послуги платного телебачення за технологіями OTT та IPTV.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- 1 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу. «Медіа Група Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Не працюють також онлайн-медіа МГУ. Медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова обʼєднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші.
- 21 липня Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова.