Анулювання ліцензій телеканалів Ахметова: сервіс OLL.TV припинив свою роботу

Платформа OLL.TV, що входить до «Медіа Групи Україна» бізнесмена Ріната Ахметова, припинила свою роботу — з 23:00 22 липня сервіс зупинив трансляцію каналів і надання послуг абонентам.

Директорка з комунікацій компанії Ахметова SCM Наталія Ємченко заявила, що OLL.TV припинив роботу у зв’язку із введенням в дію «дискримінаційного закона «Про олігархів».

Компанія «Укртелеком» повідомила, що вимушена припинити надання послуги Інтерактивне телебачення, яка технологічно базується на OLL.TV («Інтерактивне TV» та «TV Бізнес»).

«Таким чином, тарифікація послуги Інтерактивне телебачення та оренди обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображений в рахунках за липень. Перепрошуємо за незручності. Команда «Укртелекому» вже працює над пошуком нового сучасного сервісу телебачення для вас», — сказано у заяві.

OLL.TV надавав послуги платного телебачення за технологіями OTT та IPTV.