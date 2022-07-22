У Чорному морі стартували перші від початку російського вторгнення навчання НАТО

У болгарському порту Бургас стартували міжнародні навчання «Бриз 22» — це перші навчання НАТО в Чорному морі від початку війни в Україні.

Про це повідомляє болгарське видання news.bg.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь 24 бойових та допоміжних кораблів і катерів, 5 літаків, 4 вертольоти, а також 1 390 моряків із 11 країн. Ідеться про військових з Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини та Франції.

Зазвичай подібні навчання проходили із Військово-морськими силами України і мали назву Sea Breeze, але через війну це поки неможливо. Це перші з 2007 року маневри в Чорному морі, у яких Україна не може взяти участі.

Початок цих навчань збігся в часі з підписанням у Стамбулі угоди щодо вільного експорту зерна з України морським шляхом.