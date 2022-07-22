«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, їх встановлять на вокзалах

«Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, які встановлять на залізничних вокзалах.

Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

Наразі дефібрилятори вже встановлені на вокзалах у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві.