Ізраїльська авіація знищила під Дамаском іранське підприємство, яке збирає безпілотники

Сирійські ЗМІ зранку 22 липня повідомили про ракетний авіаудар зі сторони Голанських висот, який нанесли ізраїльські літаки по району військового аеропорту Аль-Маза поблизу Дамаска.

За даними моніторингової групи The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), від удару загинули троє сирійських військових, троє іноземців і двоє представників ліванської «Хезболли».

У SOHR також назвали цілі, які атакували сили ЦАХАЛ — це офіси розвідки ВПС Сирії, офіс-автомобіль високопосадовця в районі Аль-Мазу, контрольно-пропускний пункт біля військового аеропорту, дорога біля Аль-Мазу та склад іранського озброєння, на якому збирали іранські безпілотники (склад повністю знищено).

Опозиційне сирійське видання Orient News окремо повідомило про знищення заводу з виробництва безпілотників та скупчення іранських бойовиків неподалік. Джерела видання кажуть про щонайменше 10 загиблих бойовиків.

ЦАХАЛ офіційно не коментує цю інформацію.

При цьому деякі українські ЗМІ вже пишуть, що на знищеному складі збирали безпілотники «Шахід-191» та «Шахід-129», які, ймовірно, просила росія для війни в Україні. У SOHR і сирійських ЗМІ про «Шахід» і росію не згадувалося зовсім. The Jerusalem Post пише, що безпілотники на складі, скоріше за все, призначались Лівану, Ємену, Сирії та Іраку.