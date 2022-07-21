ЄС увів санкції проти шести сирійців і «Мисливців на ІДІЛ». Вони вербували для росії найманців в Україну

Європейський Союз запровадив санкції проти шести громадян Сирії та приватної охоронної компанії Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd за вербовку найманців для війни в Україні на боці росії.
Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.
Під санкції потрапили:
- командувач «Армії визволення Палестини» Мухаммад Ас-Салті, який, за даними ЄС, займається вербуванням палестинців для війни в Україні;
- колишній сирійський військовий офіцер, лідер угруповання «Аль-Ахдат аль-Омарія» Абу Хані Шаммут, який за дорученням керівництва російської «ПВК Вагнера» вербує бійців в Україну і Лівію;
- командувач Національних сил оборони в місті Аль-Сукайлабія Набуль Аль-Абдула — він набирав найманців в Сирії з самого початку вторгнення росії;
- командувач Національних сил оборони в місті Махарда Саймон Аль-Вакіл — він безпосередньо співпрацює з командуванням російських військ у Сирії;
- генеральний директор компанії Al-Sayyad Фаваз Гергес;
- співвласник Al-Sayyad Ясар Хусейн Ібрагім.
Сама Al-Sayyad Company, відома як «Мисливці на ІДІЛ», потрапила під санкції за створення вербувальної мережі. Вона працює з «ПВК Вагнера» у Сирії і займається захистом інтересів росії (охорона нафтових обʼєктів).
- Наприкінці червня Сирія визнала незалежність російських утворень «л/днр», після чого Україна розірвала дипломатичні відносини з нею. Згодом аналогічне рішення щодо «л/днр» ухвалила Північна Корея — Україна оголосила про розрив дипвідносин і з нею.
- ЗМІ ще до початку війни писали, що Сирія може брати участь у підготовці росії до вторгнення. Тепер росія вивозить у Сирію частину викраденого українського зерна.