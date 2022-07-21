Німецька компанія Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів. Звідти воно вирушатиме до кінцевих покупців по всьому світу.
Про це пише Deutsche Welle.
Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставки гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафену. Частину зерна забиратимуть із Польщі.
«Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна», — зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів. За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.
- 13 липня у Стамбулі на перемовинах попередньо домовились про розблокування трьох українських портів. Механізм такий: зерно може відправлятися з трьох портів у конвоях під супроводом українських військових кораблів. На їхньому маршруті діятиме захист, частково проведуть розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, тому продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно та вивозити його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.