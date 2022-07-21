Tesla Ілона Маска продала 75% свої біткоїнів, заробивши на цьому $963 млн

Компанія Ілона Маска Tesla продала 75% свої біткоїнів, поповнивши свій баланс готівкою на $963 мільйони.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт компанії за другий квартал 2022 року.

У лютому 2021 року Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск це не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти. У травні Маск заявив, що Tesla припиняє приймати біткоїни через те, що методи отримання цієї криптовалюти не є екологічно чистими. 13 червня 2021 року Маск повідомив, що Tesla відновить продаж авто за біткоїни, коли криптовалюта стане на 50% екологічно чистою.