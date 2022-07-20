Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти Одеської області

Експорт українського зерна відбуватиметься через три порти Одеської області: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».
Про це Суспільному повідомив член української делегації на переговорах з росією, народний депутат фракції «Голос» Рустем Умєров.
«Експорт відбуватиметься через три порти: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ», але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас», — розповів Умєров.
Дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде перебувати в Стамбулі. Умєров наголосив, що жодних російських суден в акваторії України не повинно бути, навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Буде тільки моніторингова група і тільки вона буде перевіряти, щоб суднах, які заходять в українські порти, не було озброєння.
- 13 липня у Стамбулі на перемовинах попередньо домовились про розблокування трьох українських портів. Механізм такий: зерно може відправлятися з трьох портів у конвоях у супроводі українських військових кораблів. На їх маршруті діятиме захист, частково буде проведене розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.