ЄС представив план «Економія газу для безпечної зими». Він передбачає низку заходів, щоб скоротити використання російського газу

Європейська комісія офіційно презентувала план «Економія газу для безпечної зими». Він передбачає низку заходів всередині ЄС, щоб пройти зиму без проблем із енергоресурсами та скоротити використання російського газу.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
Один із головних заходів — це скорочення використання газу на 15% по всій Європі аж до весни 2023 року. Усі країни Євросоюзу повинні розробити національні плани з метою скорочення та економії газу. Водночас Єврокомісія обіцяє активно шукати альтернативних постачальників енергоресурсів.
Також ЄС активно закликає замінювати газ іншими видами палива там, де це можливо. Пріоритет варто надавати відновлювальним джерелам енергії, однак тимчасово можна також використовувати вугілля, нафту або атомні електростанції.
«Ще одним важливим елементом енергозбереження є скорочення витрат на опалення та охолодження. Комісія закликає всі держави-члени розпочати кампанії щодо підвищення обізнаності громадськості, щоб сприяти скороченню опалення та охолодження в широкому масштабі», — зазначили там.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії. З 11 по 21 липня поставки газу цим трубопроводом повністю зупинили.
- Не виключено, що росія може вдатися до шантажу, щоб домогтися зняття санкцій та не відновлювати постачання газу. «Північний потік — 1» — це основний маршрут постачання російського газу до Європи після початку війни в Україні.