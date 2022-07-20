Сирія вирішила у відповідь теж розірвати дипломатичні відносини з Україною

Влада Сирії теж вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Там зазначили, що застосували принцип взаємності в міжнародних відносинах.

Про це пише місцеве інформагентство SANA.

«Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення українського уряду з цього приводу», — йдеться в повідомленні.

У Сирії поскаржилися, що Україна де-факто розірвала відносини ще у 2018 році, коли відмовилася продовжити візи сирійським дипломатам. Через це Сирія була змушена призупинити роботу свого посольства в Україні.