Крымский сценарій. росія хоче анексувати додаткові території Україні — США готові відповісти

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки в Білому домі Джон Кірбі заявив, що у США є дані щодо планів росії анексувати додаткові території України за сценарієм анексії Криму у 2014 році.

Про це пише CNN.

Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. рф може провести фіктивні референдуми, призначити нелегітимних довірених осіб, запровадити на окупованих територіях рубль та примусити громадян України до подання заяви на отримання російського громадянства.

Окупанти вже до цього готуються, про що публічно заявляли і ставленики рф.

«Якщо росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою — і спільною з нашими союзниками й партнерами. На рсію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні анексовані росією території», — наголосив Кірбі.