Росіяни призначили главою «уряду» окупованої частини Запорізької області антона кольцова. Раніше він обіймав посаду першого віцегубернатора Вологодської області рф.

Про це член окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов розповів у коментарі пропагандистам РИА Новости.

Крім того, так званим «міністром із молодіжної політики» Запорізької області окупанти призначили антона тицького, який обіймав посаду радника керівника федерального агентства «Росмолодежь».