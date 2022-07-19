У бою за Лисичанськ та Сєвєродонецьк ЗСУ знищили понад 10 тисяч окупантів

Українські військові під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк знищили близько 11 тисяч окупантів.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку організували Atlantic Council.
«За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10—11 тисяч окупантів», — розповів міністр.
За словами Рєзнікова, ЗСУ знищили близько двох тисяч солдатів так званої «лнр» і близько 8—9 тисяч військовослужбовців зс рф.
При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдат отримали поранення. З них близько 6,5 тисячі — важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.
- 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про вихід українських військ із Лисичанська через «кратну перевагу» російських окупантів.