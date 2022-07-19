У бою за Лисичанськ та Сєвєродонецьк ЗСУ знищили понад 10 тисяч окупантів

Українські військові під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк знищили близько 11 тисяч окупантів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку організували Atlantic Council.

«За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10—11 тисяч окупантів», — розповів міністр.