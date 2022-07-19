Reuters: росія планує відновити поставки газу до Європи «Північним потоком—1»

Росія планує відновити поставки газу до Європи трубопроводом «Північний потік—1» вже у цей четвер.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Знайомі з планами експорту російського газу джерела повідомили, що трубопровід відновить роботу в строк, але обсяги експорту будуть меншими — пропускна спроможність становитиме менше 160 мільйонів кубометрів на добу, її скоротять на 40%. Такі обсяги поставок встановили ще минулого місяця.