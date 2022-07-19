Reuters: росія планує відновити поставки газу до Європи «Північним потоком—1»

Росія планує відновити поставки газу до Європи трубопроводом «Північний потік—1» вже у цей четвер.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Знайомі з планами експорту російського газу джерела повідомили, що трубопровід відновить роботу в строк, але обсяги експорту будуть меншими — пропускна спроможність становитиме менше 160 мільйонів кубометрів на добу, її скоротять на 40%. Такі обсяги поставок встановили ще минулого місяця.
- З 16 червня «Газпром» знизив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії. З 11 по 21 липня постачання газу цим трубопроводом повністю зупинено.
- Не виключено, що росія може вдатися до шантажу, щоб домогтися зняття санкцій, і не відновити постачання газу.
- «Північний потік—1» — це основний маршрут постачання російського газу до Європи після початку війни в Україні.