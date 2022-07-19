У ЄС вважають, що росія не відновить поставки газу через «Північний потік» після планового «ремонту»

У Європейському Союзі очікують, що росія не відновить поставки газу через трубопровід «Північний потік» після того, як нібито «плановий ремонт» має завершитися. Попередньо, його мають закінчити 21 липня.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Bloomberg.

«Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів», — сказав він.

Газопровід «Північний потік» має запрацювати 21 липня, але по всій Європі зростає впевненість, що росія не відновить поставки газу. Через це у ЄС вже готують план заходів щодо можливої газової кризи. Його планують представити у середу, і він міститиме рекомендації для країн — членів Євросоюзу з приводу зменшення використання газу.