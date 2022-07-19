США стежать за ситуацією з Венедіктовою і Бакановим. На обмін розвідувальною інформацією це не вплине

У США ретельно стежать за ситуацією навколо відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає «Європейська правда».

«Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення, і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією. Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами», — сказав Прайс, додавши, що США у відносинах з Україною діють за інструкцією, а не покладаються на конкретних осіб — американська сторона впевнена, що налагодить контакти з новими очільниками відомств.

Прайс додав, що ця ситуація не вплине на обмін інформацією між країнами, зокрема розвідувальною.