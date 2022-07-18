ЗМІ: «Газпром» повідомив трьом покупцям з Європи про «форс-мажор» щодо постачання газу

Російський «Газпром» 14 липня повідомив принаймні трьом покупцям у Європі про «форс-мажор» щодо постачання газу.
Про це пишуть Bloomberg і Reuters.
Компанія надіслала листи покупцям, у яких сказано, що «Газпром» не може виконувати довгострокові контракти щодо постачання газу через «непередбачені обставини».
Журналісти зазначають, що йдеться про постачання газу в червні, які і так виявилися меншими за обсяги, замовлені імпортерами.
Bloomberg не називає компанії, які отримали листи, а Reuters пише, що серед них є німецькі імпортери газу Uniper та RWE.
- З 16 червня «Газпром» знизив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії. З 11 по 21 липня постачання газу цим трубопроводом повністю зупинено.
- Не виключено, що росія може вдатися до шантажу, щоб домогтися зняття санкцій, і не відновити постачання газу.