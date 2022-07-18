Ексголову Управління СБУ у Криму Олега Кулініча відправили під варту без можливості застави

Колишнього голову Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого затримали за підозрою у держзраді, відправили під варту до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Кулініча підозрюють у роботі на спецслужби росії. Йому повідомили про підозру за статтями про створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК), державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК) і пособництво у зборі та передачі держтаємниці іншій державі (ч. 1 ст. 114 КК).