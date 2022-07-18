Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора

Ірина Венедіктова заявила, що не збирається сперечатись із рішенням президента України Володимира Зеленського відсторонити її від посади генерального прокурора України.
Це її перший коментар з цього приводу. Оприлюднила вона його 18 липня у Facebook.
«Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента — президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом», — зазначила Венедіктова.
Вона наголосила, що їй є чим пишатися на посаді: «продемонструвала гарні результати роботи і вдалось об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України».
Також Венедіктова прокоментувала чутки у ЗМІ про те, що вона вважає своє усунення незаконним: «Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини — не час».
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. У Зеленського уточнили, що їх не звільнили. В Офісі генпрокурора та СБУ проведуть службові розслідування та перевірки. Після цього президент вирішить, чи подавати до парламенту документи про те, щоб керівників відомств звільнити. Баканова усунули, а Венедіктову відсторонили, щоб вони не змогли впливати на розслідування. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.