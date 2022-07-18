«Все під контролем ЗСУ». Начальник Сіверської адміністрації спростував окупацію міста

Росіяни укотре відзвітували керівництву про перехід Сіверська під окупаційний контроль, але голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов заперечив це. За його словами, ЗСУ контролюють місто.

Про це повідомляє «Вільне радіо» з посиланням на слова Воробйова.

«Це все брехня. Я тільки звідти — їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних сил України. Сіверськ — це Україна», — каже голова Сіверська.

Інформацію про «перехід міста під контроль окупантів» в ефірі російського ТБ озвучив помічник так званого «міністра внутрішніх справ лнр» віталій кісєльов.

Ситуація в Сіверській громаді станом на 18 липня залишається напруженою. Британська розвідка вважає це місто наступною ціллю росіян.