Британська розвідка: Росіяни спробують взяти кілька невеликих міст на підступах до Слов’янська і Краматорська

Найближчим часом російська армія зосередиться на взятті кількох невеликих міст, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці вважають, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються основними цілями російських військ на цьому етапі воєнної операції.

За їхніми даними, росія продовжує спроби підірвати легітимність української держави і зміцнити своє управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України.

Також у британській розвідці кажуть, що антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників, і такі переслідування, «ймовірно, будуть посилюватися».