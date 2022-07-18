Україна арештувала білоруські локомотиви, якими росія перекидала війська до кордону

Служба безпеки України повідомила про арешт білоруських локомотивів, якими росія перекидала до північних українських кордонів війська.

Суд за матеріалами СБУ заарештував три тепловози держпідприємства «Білоруська залізниця», вартістю понад 70 мільйонів гривень. Ці локомотиви перевозили російських військових і техніку, а у подальшому брали участь в бойових діях проти ЗСУ на території Київської та Чернігівської областей. Згодом ці тепловози знайшли у Київській області. Вочевидь окупанти кинули їх, коли відступали.

Зараз ці тепловози передають Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).