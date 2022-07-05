Фінляндія конфіскувала майже тисячу російських вантажних вагонів через санкції ЄС

Фінляндія заарештувала майже тисячу вантажних вагонів, які належать російським компаніям, через санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на фінського залізничного оператора VR Transpoint.

Судові пристави заарештували 865 залізничних вагонів із росії. Також вони заморозили активи кількох десятків російських і білоруських компаній, включно з транспортними підприємствами, на суму щонайменше €82 мільйони.

Глава відділу логістики VR повідомив журналістам, що приблизно 5 тисяч російських вагонів перебували у Фінляндії, коли уряд вирішив обмежити рух зализницею між країнами. Згідно із заявою VR, вагони хотіли відправити назад, але судові пристави наказали частину з них арештувати.

Деякі вилучені вагони належать компаніям, що безпосередньо потрапили під санкції ЄС. Інші є власністю акціонерів, які теж потрапили до санкційних списків після початку повномасштабної війни росії проти України.

Одна з компаній, майно якої арештували, подала апеляцію до фінського суду щодо «незаконних» дій судових приставів Фінляндії. У російській залізниці від коментарів відмовилися, а мінтранс рф не відповів журналістам на запит про коментар.