Колишній «міністр оборони днр» ігор гіркін (стрєлков), який називав себе «полковником фсб у запасі», після повернення до росії довгі роки користувався паспортами для прикриття, отриманими від фсб. Через загальні серії таких паспортів журналісти знайшли звʼязок між гіркіним та двома «отруйниками Навального», а також спецназівцем «Вимпелу» Вадимом Красиковим, який убив чеченського біженця Хангошвілі в Берліні.

Про це ідеться у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Вони пишуть, що особлива серія паспорта виявилася і в колишнього лідера «лнр» ігоря плотницького. Щоправда, у його випадку наявні звʼязки з хакерами розвідувального управління, а не фсб.

Журналісти пояснюють, що виявити ці звʼязки вдалося завдяки дружинам, бо і гіркін, і плотницький літали з фальшивими іменами по одній броні квитків зі своїми дружинами.

А дружина Красикова сама отримала фальшиві документи, коли її вирішили сховати після арешту чоловіка у Берліні.