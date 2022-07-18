ЄС домовився вдвічі збільшити імпорт газу з Азербайджану

Європейський Союз планує наростити поставки газу із Азербайджану щонайменше вдвічі. Таким чином там хочуть знайти альтернативних постачальників, щоб замінити російські енергоресурси.
Про це у своєму Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Наразі очільниця Єврокомісії перебуває з візитом в Азербайджані, де вона вже провела зустріч із президентом країни Ільхамом Алієвим.
«Давайте зміцнимо наші економічні відносини та зблизимо наших людей. Тут вирішальним буде зв’язок. ЄС хоче працювати з Азербайджаном та будувати зв’язки з Центральною Азією та за її межами», — пояснила вона.
Крім цього, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС домовився розширити Південний газовий коридор та вдвічі збільшити поставки газу з Азербайджану.
Також вона наголосила, що Азербайджан має потенціал і щодо вироблення енергії з альтернативних джерел.
- У Європейському Союзі розробляють низку термінових економічних заходів на випадок можливого припинення постачання газу з росії. У проєкті документа, з яким ознайомилися журналісти Bloomberg, йдеться, що Європейська комісія бачить значний ризик того, що москва різко припинить поставки палива цього року в односторонньому порядку. Щоб підготуватися до цього сценарію, Єврокомісія готує рекомендації, які мають розглянути країни ЄС. Ухвалення цього документа заплановане на 20 липня. У тексті також йдеться, що обсяги постачання російського газу до Євросоюзу наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік.