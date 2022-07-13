Єврокомісія розробляє низку економічних заходів для країн ЄС на випадок раптового припинення постачання газу з росії

У Європейському Союзі розробляють низку термінових економічних заходів на випадок можливого припинення постачання газу з росії.

Про це пише Bloomberg.

У проєкті документа, з яким ознайомилися журналісти Bloomberg, йдеться, що Європейська комісія бачить значний ризик того, що москва різко припинить поставки палива цього року в односторонньому порядку. Щоб підготуватися до цього сценарію, Єврокомісія готує рекомендації, які мають розглянути країни ЄС. Ухвалення цього документа заплановане на 20 липня.

Серед порад Єврокомісії країнам-членам ЄС:

перехід на інші види палива в промисловості і в енергетиці;

інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження;

обовʼязкові обмеження на період готовності до кризи.

«Дії зараз можуть зменшити вплив раптового зриву постачання на одну третину», — зазначають у документі.

У тексті також йдеться, що обсяги постачання російського газу до Євросоюзу наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. Це скорочення постачання газу з рф торкнулося 12 країн — членів ЄС.