Зеленський призначив тимчасового очільника СБУ

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обовʼязки голови Служби безпеки України на Василя Малюка — першого заступника глави СБУ.

Про це йдеться в указі Зеленського від 18 липня.

Василь Малюк служить в органах державної безпеки з 2001 року. З січня 2020 року він перейшов до центрального управління СБУ на посаду першого заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020 року Зеленський призначив його першим заступником голови Служби безпеки України — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Однак 26 липня 2021 року Малюка звільнили з цієї посади. В Офісі президента причиною тоді назвали необхідність реформувати СБУ і боротьбу з контрабандою. «Для президента принципово — значно активізувати роботу СБУ для того, щоб нарешті поставити крапку в усіх контрабандних схемах. На жаль, не бачили достатньої роботи Служби на цьому напрямку останнім часом», — пояснював тоді радник голови ОП Михайло Подоляк.

Після цього Малюк працював заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського (на цій посаді він замінив скандально відомого Олександра Гогілашвілі).

У вересні 2021 року «Українська правда» писала, що Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. На святкуванні були високопоставлені правоохоронці, які були пов'язані із розслідуванням справи проти Татарова.