Рятувальники загасили пожежу на підприємстві у Дніпрі. Викиду шкідливих речовин на «Південмаші» не було

У Дніпрі загасили пожежу на підприємстві, яка сталася через ракетний удар.

Керівник ОВА Валентин Резніченко повідомив, що її гасили майже 38 годин. Наразі рятувальники шукають людину, яка зникла на підприємстві під час атаки.

Центр стратегічних комунікацій повідомив, що інформація про викид гептилу після ворожого удару по «Південмашу» у Дніпрі — неправдива. Витоку шкідливої речовини не було.

«Росіяни вдарили шістьма ракетами по Південному машинобудівному заводу. Окупанти й справді могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення рф гептил і його похідні на «Південмаші» екстрено утилізували», — сказано в повідомленні.