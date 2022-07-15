Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. У місті кілька пожеж

Російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Люди чули вибухи в різних районах міста.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що у місті деякий час будуть перебої з постачанням води. Мер міста Борис Філатов уточнив, що перебої, не тільки з водою, а й з електрикою, очікуються у двох районах. Один із них — район заводу Южмаш.

Деякі Telegram-канали повідомляють, що у місті сталося кілька пожеж.

Пізніше Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські ракети влучили у промислове підприємство і по людній вулиці поряд з ним. Попередньо, загинули троє людей, ще 15 дістали поранень.