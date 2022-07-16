У Вінниці знайшли всіх зниклих під час ракетного удару. Жертвами нападу стали 24 людини

Після розбору завалів будівель, які постраждали від російського ракетного удару по Вінниці, кількість загиблих становить 24 людини.

Про це повідомив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов.

«24 загиблих... Завтра будуть прощання — у Вінниці та в області. Безвісти зниклих на сьогодні немає. Завершили розбирати завали», — повідомив він.

Борзов додав, що в медзакладах продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані — 14, у критичному — 4. На місці працював консиліум фахівців із провідних науково-медичних інститутів.