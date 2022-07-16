У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного удару росіян. 23 людини загинули, одна досі вважається зниклою безвісти

Співробітники ДСНС у Вінниці завершили розбирати завали після ракетного удару росіян по центру міста. Загалом загинули 23 людини, з них троє дітей.

Про це пише пресслужба ДСНС.

«Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї», — йдеться в повідомленні.

До медиків по допомогу після обстрілу звернулися 202 людини, з них 68 госпіталізовано, зокрема 4 дитини. 110 людей отримали допомогу амбулаторно.

Також співробітники ДСНС змогли врятувати з-під завалів трьох людей. Одна людина досі вважається зниклою безвісти.