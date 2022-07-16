На сайті Офісу генпрокурора анонсували засідання комісії з обрання голови САП. Але потім оголошення видалили

На сайті Офісу генерального прокурора пізно ввечері 15 липня зʼявилося оголошення про засідання комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його планували провести 19 липня, але згодом повідомлення видалили.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Комісія із обрання голови САП не збиралася від середини лютого. Однак вона вже встигла визначити результати конкурсу і наразі їй потрібно лише формально затвердити його переможця.
Дата 19 липня, ймовірно, повʼязана з тим, що до 18 липня Шостий апеляційний суд повинен розглянути апеляцію на рішення Окружного адмінсуду щодо конкурсу на посаду голови САП. Ще в грудні 2021 року ОАСК вирішив скасувати порядок роботи конкурсної комісії САП, однак посилався на неіснуючі норми закону. Тоді Офіс генпрокурора подав апеляцію на це судове рішення.
- Конкурсна комісія вже майже два роки не може обрати нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Тепер вимога призначення переможця конкурсу на посаду голови САП є в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.