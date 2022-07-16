На сайті Офісу генпрокурора анонсували засідання комісії з обрання голови САП. Але потім оголошення видалили

На сайті Офісу генерального прокурора пізно ввечері 15 липня зʼявилося оголошення про засідання комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його планували провести 19 липня, але згодом повідомлення видалили.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Комісія із обрання голови САП не збиралася від середини лютого. Однак вона вже встигла визначити результати конкурсу і наразі їй потрібно лише формально затвердити його переможця.

Дата 19 липня, ймовірно, повʼязана з тим, що до 18 липня Шостий апеляційний суд повинен розглянути апеляцію на рішення Окружного адмінсуду щодо конкурсу на посаду голови САП. Ще в грудні 2021 року ОАСК вирішив скасувати порядок роботи конкурсної комісії САП, однак посилався на неіснуючі норми закону. Тоді Офіс генпрокурора подав апеляцію на це судове рішення.