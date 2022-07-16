Міністр оборони рф доручив окупаційним силам наростити наступ на всіх напрямках

Міністр оборони рф сергій нойгу наказав військам наростити наступ на всіх напрямках в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міноборони.

Свій наказ шойгу пояснив тим, що необхідно «виключити нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та іншим регіонам».