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Міністр оборони рф доручив окупаційним силам наростити наступ на всіх напрямках

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Міністр оборони рф сергій нойгу наказав військам наростити наступ на всіх напрямках в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міноборони.

Свій наказ шойгу пояснив тим, що необхідно «виключити нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та іншим регіонам».