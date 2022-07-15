«На фронті є вже MLRS і HIMARS». Міністр оборони упевнений, що ЗСУ отримають від Заходу сучасні літаки

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю ВВС висловив переконання, що ЗСУ все-таки отримають літаки від Заходу.

За його словами, ця робота йде «крок за кроком».

Резніков навів приклад, що в листопаді 2021 року США заперечували можливість надання Україні далекобійної зброї, а вже зараз на фронті є і MLRS, і HIMARS.

«Є дві речі, за які я ще борюся, — це сучасні танки й літаки. Поки що ми не пробили цей момент. Але я переконаний, нам і це вдасться. Для мене сьогодні відповідь «це неможливо» означає, що це можливо, тільки в майбутньому. І будуть літаки. Питання які. Бо якщо хтось думає, що літаки F-16 — це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові для F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва», — повідомив міністр.