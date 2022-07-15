Вечірнє зведення Генштабу: росіяни невдало атакували на восьми напрямках — вони відійшли з втратами

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 15 липня.
- У небі білорусі чергує російський А-50У — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні.
- ЗСУ відбили атаку росіян на село Богородичне (Донецька область).
- На Донецькому напрямку, на окремих ділянках, росіяни активізували ударну авіацію. Вони намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області.
- Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут — Лисичанськ. В напрямку Нагірного та Білогорівки вони атакували, але відступили під вогнем.
- Також загарбники провели декілька невдалих спроб покращити своє положення на напрямках Миколаївка — Спірне, Миронівка — Вуглегірська ТЕС, Відродження — Вершина, Солодке — Водяне, Володимирівка — Водяне, Єгорівка — Павлівка. Окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.
- В акваторії Чорного моря стоять три носії крилатих ракет.