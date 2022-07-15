Ракетний удар по Вінниці: поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих, ще 8 людей вважають зниклими безвісти

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Він загинув разом із мамою

Інший чекав дядька в запаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

У лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.