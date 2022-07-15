FT: Деякі західні країни надіслали до України своїх представників для контролю за постаченою зброєю

Представники деяких західних країн прибули до України для контролю за постаченою зброєю.

Про це пише Financial Times.

Цю інформацію виданню повідомили офіцери країн ЄС і НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков, своєю чергою, заявив, що Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, щоб спостерігати за місцем передачі та використанням озброєння, яке постачає Захід. Але це ПО має обмежений спектр ліцензій, також не вистачає спеціалістів для управління ним.

Зараз ця система керується виключно централізовано. Але, за словами Резнікова, її можуть поширити до рівня бригади і, можливо, батальйону. Київ звернеться по пораду до своїх союзників з цього питання.

Крім того, Резніков наполягає на неможливості контрабанди важкого озброєння, оскільки воно обладнане GPS-трекерами. При цьому західні країни особливо занепокоєні з приводу переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і легких безпілотників-камікадзе, з огляду на їхню портативність. Резніков заявив, що хоча вони не відстежуються по GPS, вони перебувають під суворим контролем.

«Я обговорюю це з партнерами, обговорюю це з іншими міністрами оборони. Я питав: “У вас є якісь побоювання?”, вони кажуть, що ні, — додав він.