У Вінниці оголосили день жалоби. Ракетним ударом росія вбила 23 людини

У Вінниці після ракетного удару по центру міста оголосили день жалоби. Вибух ракети убив 23 людини, зокрема троє дітей.

Про це повідомив мер міста Сергій Борзов.

«День жалоби. День страшного болю і скорботи. Загинуло троє дітей, серед яких, 4-річна «сонячна» Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих», — написав міський голова.

За його словами матір Лізи жива, її прооперували. Жінка перебуває у важкому стані.

Наразі у лікарнях перебувають 73 постраждалі, а ще 18 людей досі шукають — вони зникли безвісти.