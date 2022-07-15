У Вінниці оголосили день жалоби. Ракетним ударом росія вбила 23 людини

У Вінниці після ракетного удару по центру міста оголосили день жалоби. Вибух ракети убив 23 людини, зокрема троє дітей.
Про це повідомив мер міста Сергій Борзов.
«День жалоби. День страшного болю і скорботи. Загинуло троє дітей, серед яких, 4-річна «сонячна» Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих», — написав міський голова.
За його словами матір Лізи жива, її прооперували. Жінка перебуває у важкому стані.
Наразі у лікарнях перебувають 73 постраждалі, а ще 18 людей досі шукають — вони зникли безвісти.
- 14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Вибух стався у розпал дня, коли в місті було багато людей. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав росію країною-вбивцею і країною-терористом.