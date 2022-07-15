Президент Шрі-Ланки подав у відставку на тлі протестів

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку. Офіційно про це оголосять о 7 ранку за місцевим часом.

Про це заявив спікер парламенту країни Махінда Япа Абейвардена, пише The Washington Post.

Перед цим протестувальники в столиці Шрі-Ланки Коломбо погодилися звільнити урядові будівлі на тлі переговорів зі спікером парламенту.

Вони звинувачують Раджапаксу в довгостроковій масовій корупції та грубому невмілому управлінні економікою країни з населенням близько 22 мільйони людей. Він відкидає звинувачення в корупції.

Після офіційного підтвердження відставки парламент має зібратися 20 липня, щоб обрати нового президента до завершення терміну його повноважень, який закінчується в 2024 році.