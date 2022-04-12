Шрі-Ланка оголосила дефолт

Шрі-Ланка попередила інвесторів про дефолт і зупинила виплати за зовнішнім боргом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок зробили для збереження зменшуваних запасів доларів для імпорту основних продуктів харчування та палива.

Міністерство фінансів країни заявило, що усі непогашені виплати власникам облігацій, двостороннім кредиторам та інституційним кредиторам буде призупинено до реструктуризації боргу.

Новопризначений голова центрального банку Нандалал Вірасінгхе заявив на брифінгу, що влада прагне вести переговори з кредиторами.

Нині у Шрі-Ланці продовжуються масові акції протесту через економічну кризу.