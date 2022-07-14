Окупанти залишили будівлю Херсонської ОДА

Серед окупантів і колаборантів Херсонщини панує паніка, вони уже покинули приміщення обласної адміністрації, звідки вони вели свою «діяльність».

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Два «уряди» («уряд» колаборантів і «уряд» окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися в інших місцях. До речі, є повідомлення, що «уряд» ефесбешників взагалі переховується зараз у лікарнях, щоб використовувати хворих людей як живий щит», — розповів він.

На думку Хланя, це свідчить про те, що плани окупантів щодо «референдуму» на Херсонщині провалилися.

«Сьогодні вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують планомірно готуватися», — запевняє він.