Після серії ударів ЗСУ окупанти переносять свої склади зі зброєю та пальним

Завдяки ефективній роботі ЗСУ противник змушений переносити свої склади з боєприпасами та пальним.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Наразі розглядається можливість розташування складів противника бригадного рівня на відстані 100 кілометрів від лінії фронту. І складів корпусового рівня — 150 кілометрів від лінії фронту», — зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

У Генштабі припускають, що тепер війська рф перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури. Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.