Генштаб пропонує брати жінок на військовий облік лише за власним бажанням

Генеральний штаб Збройних сил рекомендує дозволити жінкам ставати на військовий облік за бажанням.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Там пояснили, що проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Крім того, більшість жінок призначили на посади медичного персоналу, підрозділів звʼязку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів і кухарів. Наразі у Збройних силах залишається потреба в жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. Генштаб доходить висновку, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

«Зважаючи на це, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі», — повідомили в Генштабі.